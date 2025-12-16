Футбольный клуб "Динамо" планирует определиться с тренером до конца года

17 ноября временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" на прошедшем 15 декабря заседании не принял финального решения по новому главному тренеру и планирует определиться с наставником команды до конца года. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Временно исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев, под руководством которого бело-голубые обыграли в чемпионате страны махачкалинское "Динамо" (3:0), уступили грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграли вничью со столичным "Спартаком" (1:1).

В первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.