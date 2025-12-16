"Акрон" намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с "Зенитом"

Матч состоялся в Санкт-Петербурге 6 декабря в рамках 18-го тура чемпионата страны

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" намерен получить компенсацию за задержку вылета команды на матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

"Акрон" не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против "Зенита", который состоялся 6 декабря. Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

"Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно. Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей", - сказал Клюшев.

После 18 туров чемпионата страны "Акрон" набрал 21 очко, команда занимает 9-е место в турнирной таблице.