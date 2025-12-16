Батраков и Сперцян стали самыми дорогими игроками РПЛ по версии Transfermarkt

Стоимость игроков оценивается в €25 млн

ТАСС, 16 декабря. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков подорожал с €23 млн до €25 млн и стал самым дорогим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) наравне с полузащитником "Краснодара" и сборной Армении Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Больше всех среди игроков РПЛ стоимость выросла у полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, который подорожал с €16 млн до €20 млн. Самым подешевевшим игроком чемпионата стал полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон, цена которого упала с €22 млн до €18 млн.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В январе он получил приз "Первая пятерка" лучшему молодому игроку России 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.