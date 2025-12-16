Глава Калининградской области назвал хорошими результаты "Балтики" в РПЛ

После 18 туров команда занимает пятое место в таблице

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал пятое место футбольного клуба "Балтика" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) хорошим результатом. Об этом он заявил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

"Клуб "Балтика" дает серьезные результаты. Мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате. Я считаю, что результаты очень хорошие, болельщики тоже довольны, судя по посещаемости. Меня коллеги, друзья поздравляют со всей страны, с каждым разом все больше и больше. Я точно понимаю, что болельщиков "Балтики" становится больше не только в Калининградской области, но и вообще в России", - сказал Беспрозванных.

Он отметил, что в начале сезона власти региона ставили задачу-минимум - войти в десятку лучших команд, однако главный тренер футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев предложил войти в пятерку и по итогам первой половины сезона с этим успешно справляется.

Беспрозванных добавил, что в бюджете Калининградской области предусмотрена постоянно действующая программа поддержки команды "Балтика". На 2026 год по ней предусмотрено финансирование в размере около 72 млн рублей.