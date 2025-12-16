Главный тренер СКА Ларионов пропустит матч с "Шанхаем" по состоянию здоровья

Исполнять обязанности главного тренера команды на этой игре будет Юрий Бабенко

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов пропустит матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера в матче с "Шанхаем" будет помощник Ларионова Юрий Бабенко.

Матч СКА и "Шанхая" пройдет на домашней арене СКА во вторник и начнется в 19:30 мск. Обе команды выступают в Западной конференции. СКА с 39 очками после 33 встреч располагается на седьмом месте, "Шанхай" занимает девятую строчку с 36 очками после 33 игр.