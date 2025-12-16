AESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес "Барселоны" в подкупе судей

Ранее президент "Реала" назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) призвала соблюдать презумпцию невиновности после обвинений со стороны президента "Реала" Флорентино Переса в адрес "Барселоны" в попытке влияния на судей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Испанская ассоциация футбольных арбитров подчеркивает, что судейство является важнейшей гарантией беспристрастности и справедливости в соревнованиях. Обобщенные обвинения арбитров в причастности к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом. Что касается так называемого дела Негрейры, AESAF полностью уважает работу судебных органов. На сегодняшний день в отношении арбитров не выдвинуто никаких обвинений, что делает необходимым соблюдение принципа презумпции невиновности и избегание заявлений, которые могут привести к ошибочным выводам в общественном мнении", - сказано в заявлении пресс-службы AESAF.

В 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.