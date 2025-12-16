Трех россиян номинировали на премию IJF в категории "Спортсмен года"

Это Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский

Инал Тасоев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Россияне Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский стали номинантами премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года". Об этом сообщает пресс-служба IJF.

Помимо россиян, на победу в номинации претендуют четыре спортсмена. В категории "Иппон года" номинантами стали 18 дзюдоистов, в том числе Тасоев и Адам Цечоев.

Голосование продлится до 15 января 2026 года. Итоги премии IJF Awards будут объявлены на торжественной церемонии в рамках турнира Большого шлема в Париже, который пройдет с 7 по 8 февраля 2026 года.