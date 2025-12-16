"Ак Барс" одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ

Казанская команда переиграла "Салават Юлаев"

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 8 419 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (46) и Дмитрий Кателевский (58). У проигравших отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (58).

"Ак Барс" одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела 5 декабря - от "Салавата Юлаева" (1:4).

"Ак Барс" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 37 матчах. "Салават Юлаев" с 31 очком после 35 игр занимает 9-е место на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" 18 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА, "Салават Юлаев" в тот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".