"Динамо" продлило победную серию в КХЛ до семи матчей, обыграв "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Динамо" Джордан Уил © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 326 зрителей.

Заброшенной шайбой отметился Джордан Уил (44-я минута). Нападающий "Динамо" Никита Гусев провел 750-й матч в КХЛ. Вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский отыграл "на ноль", отразив 26 бросков. Он принял участие в матче впервые с 20 ноября.

"Динамо" одержало седьмую победу подряд в КХЛ. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 20 ноября - тогда бело-голубые уступили новосибирской "Сибири" (3:4 после буллитов). "Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

17 ноября Алексей Кудашов покинул пост главного тренера "Динамо". Исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Козлов. Под его руководством бело-голубые одержали семь побед и потерпели два поражения.

"Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 35 матчах. "Спартак" с 40 очками в 36 играх занимает шестое место на Западе.

В следующем матче "Динамо" 18 декабря примет астанинский "Барыс", "Спартак" 20 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА.