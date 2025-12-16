Хартли стал третьим иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ

Под его руководством "Локомотив" обыграл минское "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли и хоккеисты "Локомотива" © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Канадец Боб Хартли достиг отметки в 200 побед в качестве главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник ярославский "Локомотив", который возглавляет Хартли, дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хартли стал третьим иностранцем в истории лиги, достигшим такого результата. Рекордсменом по этому показателю является белорус Андрей Скабелка, который одержал 303 победы. Второе место занимает чех Милош Ржига (267).

Хартли 65 лет, он возглавляет "Локомотив" с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского "Авангарда", который в сезоне-2020/21 привел к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала кубка.

"Локомотив" одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 50 очками после 37 игр. "Динамо" идет третьим на Западе с 48 очками после 33 игр. В следующем матче "Локомотив" примет московский ЦСКА 18 декабря, "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома переиграла омский "Авангард" (4:2), казахстанский "Барыс" на выезде был сильнее "Автомобилиста" (4:1), московский ЦСКА одержал гостевую победу над тольяттинской "Ладой" (4:2). Нижегородское "Торпедо" в Нижнекамске переиграло местный "Нефтехимик" (5:2), петербургский СКА на своем льду победил китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:1).