Хоккеист Ансель Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"

Соглашение рассчитано до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский и форвард "Динамо" Ансель Галимов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нападающий Ансель Галимов подписал полноценный контракт с московским клубом "Динамо", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам.

29 ноября "Динамо" объявило о подписании пробного контракта с Галимовым до конца года. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

"Меня до игры вызвало руководство клуба и предложило подписать полноценный контракт, чтобы у меня не было мандража перед игрой со "Спартаком". Я это и сделал - до конца сезона", - сказал Галимов.

Галимову 34 года, в сентябре он подписал контракт с омским "Авангардом", 21 ноября клуб расторг контракт с форвардом. Ранее Галимов играл за "Динамо" с 2015 по 2017 год. Также в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", новокузнецкий "Металлург", череповецкую "Северсталь", московский "Спартак" и "Сочи".