Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года

Усман Дембеле стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил португальского полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Витинью на первое место в голосовании за звание лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Церемония вручения премии прошла во вторник в Дохе, лучшим игроком по итогам года был признан нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле. На второе место Карпин поставил французского нападающего испанского "Реала" Килиана Мбаппе, на третью строчку тренер поставил Дембеле.

Полузащитник сборной России Александр Головин, голосовавший в качестве капитана национальной команды, поставил на первое место Мбаппе, на второе - нападающего "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, на третье - Дембеле.

Награду лучшему тренеру года выиграл наставник ПСЖ испанец Луис Энрике. Карпин расположил первую тройку следующим образом: Энрике, Микель Артета ("Арсенал") и Ханс-Дитер Флик ("Барселона"). Головин поставил на первое место Энрике, также в тройку он включил Арне Слота ("Ливерпуль") и Артету.