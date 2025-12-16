Хоккеисты "Спартака" Порядин и Коростелев вернутся в строй после Нового года

Они пропустили матч против московского "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Павел Порядин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин и Никита Коростелев вернутся в строй после Нового года. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Жамнов.

Порядин последний матч провел 5 декабря с казахстанским "Барысом" (3:4 ОТ), Коростелев - 7 декабря с омским "Авангардом" (5:7). В текущем сезоне Коростелев делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших снайперов команды, оба забросили по 13 шайб.

"Думаю, они вернутся в строй после Нового года, у них травма верхней части тела. У нас много ребят, кто болеет. Ищем разные варианты. [Джозеф] Кин уже с нами поедет в поездку. Что касается [Дмитрия] Вишневского, он может тоже поехать в поездку", - сказал Жамнов.

Во вторник "Спартак" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 0:1. Вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский отразил 26 бросков. "Кто не забивает, тот проигрывает. Скажу, что мы сыграли один из лучших матчей. Не хватало агрессии в концовке, и надо отдать должное вратарю соперника. Соглашусь, сказалась пауза на [Нэйтане] Тодде, но перед этим он переболел", - отметил главный тренер красно-белых.

В следующем матче "Спартак" 20 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА. Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 36 встреч.