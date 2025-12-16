Георгиев рассказал о проблемах с акклиматизацией после прихода в "Спартак"

В конце ноября голкипер подписал контракт с московским клубом

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Спартака" Александр Георгиев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Акклиматизация и болезнь помешали вратарю Александру Георгиеву наилучшим образом проявить себя в первых матчах в составе московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом Георгиев рассказал журналистам.

29-летний Георгиев ранее не выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона-2026/27 и дебютировал за команду 29 ноября в матче с тольяттинской "Ладой" (5:4). В заключительной встрече против московского "Динамо" (0:1), которая состоялась во вторник, Георгиев отразил 26 бросков. Команды провели первый матч в КХЛ после Кубка Первого канала.

"Первый матч у меня был на пятый день после прилета, пытался перестроиться. Вторую неделю тоже не повезло, очень сильно болел живот, - сказал Георгиев. - Но пауза помогла, и надеюсь, что войду в режим сезона без мысли об акклиматизации".

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо" и "Сан-Хосе". В составе "Колорадо" стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.