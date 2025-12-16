Globo: "Ботафого" должен "Зениту" около €3 млн за трансфер футболиста Артура

Полузащитник выступает за "Ботафого" с января 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Ботафого" Артур © Петр Ковалев/ ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 декабря. /ТАСС/. Бразильский "Ботафого" имеет задолженность перед петербургским футбольным клубом "Зенит" в размере 20 млн бразильских реалов (€3,1 млн) за трансфер полузащитника Артура. Об этом сообщает портал Globo.

В бразильском клубе отмечают, что задержки выплат связаны с санкциями. Уточняется, что "Ботафого" рассматривает продажу игрока. Переход из "Зенита" в бразильскую команду состоялся в январе этого года. По информации источника, "Ботафого" суммарно за трансфер игрока должен выплатить около €10 млн.

Артуру 27 лет, он выступал за "Зенит" с января 2024 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.