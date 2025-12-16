Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании по футболу

Он не отметился результативными действиями в игре против "Эльденсе"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © IMAGO/ Photo Players Images via Reuters Connect

МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эльденсе" в матче 1/16 Кубка Испании по футболу.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Игрок получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Соперник "Реал Сосьедад" по 1/8 финала турнира определится позднее. Команда является трехкратным обладателем Кубка Испании, последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал турнир в 2020 году.

"Эльденсе" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, лучшим результатом клуба в турнире является выход в 1/8 финала в сезоне-1986/87.

Действующим обладателем Кубка Испании является "Барселона".