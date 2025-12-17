Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" победить "Вашингтон" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0, форвард "Вашингтона" Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам

Редакция сайта ТАСС

Куинн Хьюз и Владимир Тарасенко © AP Photo/ Abbie Parr

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Российские форварды "Миннесоты" Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров отметились заброшенными шайбами, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона".

Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 5:0. Шайбы в матче забросили Тарасенко (3-я и 45-я минуты), Капризов (33), Юров (49) и Мэтт Болди (55). Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам, отметившись тремя силовыми приемами.

Капризов забросил 206-ю шайбу за "Миннесоту", выйдя на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба. Лидером по этому показателю является словак Мариан Габорик (219). 28-летний россиянин набрал 38 очков (21 шайба + 17 передач) в 34 играх сезона. Тарасенко и Юров также отметились передачами, в активе 34-летнего Тарасенко 16 очков (5 шайб + 11 передач) в 27 матчах, у 21-летнего Юрова 4 шайбы и 7 передач в 27 играх.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков в 34 матчах. "Вашингтон" идет четвертым в Столичном дивизионе, имея в активе 40 очков после 33 встреч.

В следующем матче "Миннесота" в гостях сыграет с "Коламбусом". "Вашингтон" на своем льду примет "Торонто". Обе игры пройдут 19 декабря.