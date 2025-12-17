Форвард "Эдмонтона" Макдэвид набрал 4 очка в матче НХЛ с "Питтсбургом"

Его команда одержала победу со счетом 6:4

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби и форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © AP Photo/ Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбурга".

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Эдмонтона". В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (12-я минута), Макдэвид (12, 59), Мэттью Савой (25), Эван Бушар (30) и Василий Подколзин (47). У проигравших отличились Томми Новак (20), Эрик Карлссон (26), Брайан Раст (57) и Дэнтон Хайнен (60).

Макдэвид во второй раз в сезоне набрал 4 очка за одну игру. Всего в активе 28-летнего канадца теперь 56 очков (20 шайб + 36 передач) в 34 матчах, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров, опередив форварда "Колорадо" Натана Маккиннона (55 очков; 26+29). 24-летний Подколзин забросил 9-ю шайбу в сезоне, также в активе россиянина 7 передач в 34 играх.

"Эдмонтон" занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 38 очков в 34 матчах. "Питтсбург" потерпел пятое поражение подряд и идет пятым в Столичном дивизионе, имея в активе 37 очков после 32 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 19 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Оттавой", "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Бостоном".