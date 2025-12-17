Передачи Задорова и Хуснутдинова помогли "Бостону" победить "Юту" в НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Российские игроки "Бостона" Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Бостона". В составе хозяев шайбы забросили Морган Гики (17-я и 21-я минуты), Кейси Миттельштадт (51) и Микаэль Айссимонт (57). У гостей отличился Барретт Хэйтон (9).

Задоров отметился передачей в эпизоде со второй шайбой Гики, 30-летний защитник набрал 13 очков (1 шайба + 12 передач) в 34 играх. 23-летний Хуснутдинов набрал 9 очков (4+5) в 29 играх.

"Бостон" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 40 очков в 34 матчах. "Юта" идет четвертой в Центральном дивизионе, имея в активе 35 очков после 35 встреч. В следующем матче "Бостон" 19 декабря дома примет "Эдмонтон". "Юта" днем ранее в гостях встретится с "Детройтом".

В другом матче "Коламбус" дома победил в овертайме "Анахайм" (4:3). В составе хозяев передачами отметились россияне Егор Чинахов и Иван Проворов.