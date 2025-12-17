"Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел 13-е домашнее поражение в сезоне НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин остался в запасе

Артемий Панарин

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Ванкуверу" со счетом 0:3 в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в матче забросили Эвандер Кейн (2-я минута), Лиэм Эгрен (24) и Конор Гарланд (57).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес 8 бросков в створ соперника, не сумев отметиться результативными действиями. Голкипер Игорь Шестеркин провел матч в запасе, в предыдущей игре против "Анахайма" (1:4) вратарь покинул площадку, сломав клюшку в подтрибунном помещении.

"Рейнджерс" потерпели 13-е домашнее поражение в сезоне, клуб из Нью-Йорка занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков в 35 матчах. "Ванкувер" идет последним, восьмым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 29 очков после 33 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" 19 декабря в гостях сыграет с "Сент-Луисом". "Ванкувер" днем позднее на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".