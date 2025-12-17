В НОК Украины не собираются бойкотировать соревнования с участием россиян

При этом министерство молодежи и спорта страны создало комиссию, которая будет рассматривать возможность выступления украинцев и правила их поведения на соревнованиях со спортсменами из России

ТАСС, 17 декабря. Национальный олимпийский комитет Украины не будет запрещать спортсменам страны участвовать в международных турнирах, на которых выступают россияне, однако они должны будут соблюдать ряд ограничений. Об этом заявил глава НОК Украины Вадим Гутцайт, комментарий которого приводит портал Tribuna.

По словам главы НОК Украины, организация приняла решение выступать на всех возможных международных турнирах. "Мы видим, сколько мы уже потеряли детей, ДЮСШ. Мы видим, сколько детей уехали с родителями за границу. Нам все равно уже нужно участвовать в этих соревнованиях", - сказал Гутцайт.

Однако министерство молодежи и спорта страны создало специальную комиссию, которая будет рассматривать возможность выступления украинцев, а также правила их поведения на совместных соревнованиях со спортсменами из России. Украинцам будут запрещены рукопожатия с россиянами, а также присутствие на общих фотографиях.

В 2023 году НОК Украины намеревался бойкотировать Олимпиаду в Париже в том случае, если Международный олимпийский комитет рекомендует допустить российских спортсменов к соревнованиям. Позднее организация отказалась от бойкота соревнований, призывая спортсменов страны к отсутствию рукопожатий и совместных фото. При этом в некоторых видах спорта, таких как фехтование, рукопожатия были прописаны в регламенте соревнований. Из-за поведения украинских спортсменов Международной федерации фехтования пришлось изменить правила и отказаться от обязательного рукопожатия после поединка.