"Колорадо" победил "Сиэтл" в матче НХЛ. Ничушкин отдал две передачи

Встреча завершилась со счетом 5:3

Редакция сайта ТАСС

© Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Колорадо". В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (13-я минута), Самуэль Жирар (34), Натан Маккиннон (43, 60) и Брок Нельсон (49). У проигравших отличились Шейн Райт (24), Джордан Эберле (26) и Чендлер Стивенсон (40).

Ничушкин отметился передачами в эпизодах с шайбой Жирара и вторым голом Маккиннона, в активе 30-летнего форварда теперь 18 очков (8 шайб + 10 передач) в 25 матчах. Канадский форвард "Колорадо" Маккиннон набрал 58 (28+30) очков и вернул себе первое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив Коннора Макдэвида из "Эдмонтона" (56 очков).

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 55 очков в 33 матчах. "Сиэтл" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 30 очков после 31 игры. В следующей встрече "Колорадо" в ночь на 20 декабря дома примет "Виннипег", "Сиэтл" днем ранее на выезде сыграет с "Калгари".