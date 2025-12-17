"Нью-Йорк" выиграл Кубок Национальной баскетбольной ассоциации

В финале команда обыграла "Сан-Антонио" со счетом 124:113

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк" обыграл "Сан-Антонио" со счетом 124:113 в финале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нью-Йорк Никс" О Джи Ануноби, набравший 28 очков при 9 подборах. У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Дилан Харпер (21). Самым ценным игроком турнира признан разыгрывающий нью-йоркского клуба Джейлен Брансон.

"Нью-Йорк" впервые в XXI веке выиграл трофей. Клуб из Нью-Йорка дважды побеждал в Национальной баскетбольной ассоциации (1970,1973) и четыре раза - в Восточной конференции (1972, 1973, 1994, 1999).

Кубок НБА является внутрисезонным турниром, в котором принимают участие все 30 команд ассоциации. Соревнование проводилось в третий раз, в прошлом сезоне его победителем стал "Милуоки", годом ранее - "Лос-Анджелес Лейкерс".