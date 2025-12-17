Российские скалолазы могут вернуться на международную арену в 2026 году

Федерация скалолазания России ведет диалог с международной федерацией по данном вопросу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на свои соревнования в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"Международные соревнования - это то, ради чего спортсмены тренируются. Сейчас у нас появился шанс на то, что со следующего года мы сможем там выступать в нейтральном статусе, - сказал он. - Сейчас мы выясняем определенные тонкости. Международная федерация не очень охотно, но идет нам навстречу".

"Конечно, за время отстранения мы продолжали международное сотрудничество и получили определенный опыт выступлений. Нас приглашали в Турцию, Израиль, Китай, Индию, мы ездили на сборы в Индонезию. Мы сами проводили целый ряд соревнований в России. Сотрудничество с другими странами у нас есть, процесс идет", - добавил собеседник агентства.