Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов сделал голевой пас в дебютном матче в НХЛ

Форвард играл в первом звене команды

Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов © Ezra Shaw/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Сан-Хосе" Игорь Чернышов провел дебютный матч в Национальной хоккейной лиге, отметившись результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата против "Калгари".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Сан-Хосе". В составе хозяев шайбы забросили Йон Клингберг (2-я минута), Баркли Гудроу (6 и 20), Маклин Селебрини (43 и 49) и Тайлер Тоффоли (53). Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов отметился передачей.

Чернышов провел первый матч в НХЛ, он играл в первом в звене вместе с одним из лучших бомбардиров текущего сезона Маклином Селебрини. 20-летний форвард является воспитанником московского "Динамо", за основную команду он провел 49 матчей в Континентальной хоккейной лиге, набрав 5 очков (4 шайбы + 1 передача). "Сан-Хосе" выбрал Чернышова на драфте НХЛ в 2024 году под общим 33-м номером, в Северную Америку нападающий перебрался в 2024 году.

"Сан-Хосе" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 37 очков в 34 матчах. "Калгари" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 30 очков после 34 встреч.

В следующем матче "Сан-Хосе" 19 декабря примет "Даллас", "Калгари" в этот же день на своем льду сыграет с "Сиэтлом".