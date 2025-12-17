Долженков, Козлов и Жарков стали самыми проверяемыми на допинг хоккеистами

С января по ноябрь они были протестированы РУСАДА трижды

Кирилл Долженков (на переднем плане) © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нападающие Кирилл Долженков, Андрей Козлов и Владимир Жарков являются самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистами с начала года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Долженков (ЦСКА), Козлов ("Металлург" Мг) и Жарков ("Трактор") с января по ноябрь были протестированы РУСАДА трижды.

40 хоккеистов были проверены по два раза, 406 - по одному. Всего Российское антидопинговое агентство протестировало за 11 месяцев 2025 года 449 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.