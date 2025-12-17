Галкин: матчи команды "Россия 25" помогают болельщикам узнать молодых игроков

Голкипер сыграл в турнире "3 на 3" на Кубке Первого канала в Новосибирске

Вратарь "Автомобилиста" Владимир Галкин © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Игры сборной России на Кубке Первого канала и других турнирах, проводимых в условиях отстранения, помогают широкой аудитории лучше узнать молодых хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Галкин, сыгравший в турнире "3 на 3" за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала.

"Такие турниры важны тем, что в сборной собирают молодых ребят, дают им шанс. На них смотрит вся Россия, люди начинают больше узнавать, кто они такие", - сказал хоккеист.

Галкин добавил, что не расстроился тому, что ему не удалось сыграть за сборную в основном турнире.

Кубок Первого канала проходил в Новосибирске с 11 по 14 декабря, "Россия 25" в третий раз подряд стала его победителем. Российские хоккеисты победили сборные Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0).

В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги на счету 25-летнего Галкина 19 игр за "Автомобилист", в которых он пропустил 39 шайб. Один матч голкипер провел "на ноль".