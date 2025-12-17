В Абу-Даби прошла церемония открытия Игр будущего

Церемонию посетили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр спорта России Михаил Дегтярев

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Торжественная церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего) прошла в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Среди почетных гостей церемонии были президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, председатель экспертного совета РМОУ Рене Фазель, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, бывший футболист Луиш Фигу и другие.

Соревнования пройдут с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов, битва роботов. Всего в Играх будущего в ОАЭ примут участие 141 команда и порядка 500 спортсменов из более чем 30 стран.

Инаугурационныt Игры будущего прошли в 2024 году в Казани.