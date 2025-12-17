Хоккейный клуб "Динамо" утвердил Козлова на посту главного тренера

С 17 ноября он исполнял обязанности главного тренера, в последних семи матчах команда одержала семь побед

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" утвердил Вячеслава Козлова в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках соглашения не сообщается. Козлов с 17 ноября исполнял обязанности главного тренера, в последних семи матчах под его руководством московский клуб одержал семь побед.

Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай Дрэгонс"). В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира 1991 года.

Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 35 матчах. В следующем матче московский клуб 18 декабря примет казахстанский "Барыс".