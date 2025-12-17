Жена бывшего футболиста "Спартака" Мухамадиева рассказала о его состоянии

Ранее экс-игрок перенес несколько инсультов

Мухсин Мухамадиев, 1995 год © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев до сих пор находится в тяжелом состоянии, ему делают искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

15 ноября Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

"Очень тяжелое у него состояние. Ему делается искусственная вентиляция легких, так как сам, к сожалению, дышать не может. Врачи говорят, что динамики нет никакой", - сказала Мухамадиева.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".