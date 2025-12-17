Четырехкратная чемпионка мира по велотреку Войнова завершила карьеру

Спортсменка отметила, что ей было тяжело без международных стартов

Анастасия Войнова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по велотреку Анастасия Войнова хотела завершить карьеру спортсменки после Олимпиады-2024, на которую в итоге ее не допустили. Об этом Войнова заявила ТАСС.

"Я завершила карьеру спортсменки, - рассказала 32-летняя Войнова. - Конечно, это решение далось мне тяжело. В спорте я с детства, у меня была успешная карьера. Но каждый понимает, что век спортсмена короток. Рано или поздно к этому все приходят".

"После Олимпиады 2021 года в Токио у меня был определенный период, когда я на протяжении полугода думала, продолжать ли мне карьеру или уходить из спорта. Нашла в себе силы моральные и физические продолжать дальше и готовиться к Олимпиаде-2024. А потом случилось то, что случилось. Тяжело спортсмену, который выступал долгие годы на международной арене, лишиться такой возможности и принимать участие только во внутренних стартах", - добавила собеседница ТАСС.

На Олимпиаде 2016 года в Бразилии Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла в командном спринте серебро, на Играх в Токио - бронзу. Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей европейских первенств.