Российского бойца Борщева исключили из ростера UFC
07:58
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский боец Вячеслав Борщев исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба UFC.
Борщев выступал в UFC с 2022 года и провел 10 поединков, одержав три победы и потерпев шесть поражений, один бой завершился вничью.
Борщеву 33 года, он является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего в смешанных единоборствах он провел 15 поединков, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев семь поражений, один бой завершился вничью.