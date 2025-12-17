Российского бойца Борщева исключили из ростера UFC

Спортсмен выступал в UFC с 2022 года, одержав три победы и потерпев шесть поражений, один бой завершился вничью

Редакция сайта ТАСС

Вячеслав Борщев © Ishika Samant/ Getty Images

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский боец Вячеслав Борщев исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Борщев выступал в UFC с 2022 года и провел 10 поединков, одержав три победы и потерпев шесть поражений, один бой завершился вничью.

Борщеву 33 года, он является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего в смешанных единоборствах он провел 15 поединков, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев семь поражений, один бой завершился вничью.