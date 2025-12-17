ВЦИОМ: 43% болельщиков считают вопрос лимита на легионеров в РПЛ неважным

67% опрошенных считают иностранных игроков залогом повышения качества игры

Футболисты "Краснодара" Жоау Батчи, Виктор Са и Диего Коста © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Результат игры волнует российских футбольных болельщиков больше, чем вопрос ужесточения лимита на легионеров. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

46% опрошенных считают вопрос лимита на легионеров важным для себя, 43% - неважным. При этом 27% болельщиков опасаются, что ужесточение лимита вызовет рост зарплат у стагнирующих футболистов, а 23% опрошенных считают, что новый лимит поспособствует снижению уровня Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Опрос показал, что 67% опрошенных считают иностранных игроков залогом повышения качества игры. 49% болельщиков отметили, что легионеры заметно повышают качество турнира, а 60% - что их участие добавляет первенству страны зрелищности и яркости.

В качестве плюсов при ужесточении лимита на легионеров 55% россиян назвали шанс для молодых отечественных игроков проявить себя, 32% выделили развитие футбола в долгосрочной перспективе.

На основе данных ВЦИОМ делает вывод, что для болельщиков более важным является результат команды, а не количество легионеров в ее составе. При этом для большинства опрошенных иностранные игроки видятся важной движущей силой отечественного футбола, не представляющей угрозы для развития собственных талантов.

Согласно нынешним правилам, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".