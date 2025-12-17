У завершившей карьеру велогонщицы Войновой было чувство недореализованности

По словам спортсменки, сейчас она считает, что ее карьера удалась

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объявившая о завершении карьеры четырехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Анастасия Войнова испытывала поначалу чувство некоторой недореализованности. Об этом Войнова сообщила ТАСС.

"Есть ли у меня чувство некоторой недореализованности? Было такое чувство, не скрою, - призналась Войнова. - Но сейчас его уже нет. Мысли, цели и планы - это одно, а сейчас по факту у меня есть карьера, которая получилась, и те медали, которые я заработала".

Ранее собеседница ТАСС рассказала, что хотела поставить точку в своей карьере выступлением на Олимпиаде-2024 в Париже, куда в итоге не была допущена.

Войновой 32 года. На Олимпиаде 2016 года в Бразилии она вместе с Дарьей Шмелевой выиграла в командном спринте серебро, на Играх в Токио - бронзу. Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей европейских первенств.