Дегтярев назвал любимую дисциплину в фиджитал-спорте

По словам министра спорта, ему больше нравятся единоборства

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единоборства являются любимым жанром фиджитал-спорта министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее в Абу-Даби прошла церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего).

"Есть стрелялки, есть бродилки, есть единоборства. Честно говоря, мне больше нравятся единоборства. Мои дети играют, и все нормальные дети этим увлекаются. Не надо говорить, что они куда-то не туда идут, потому что киберспорт - это явление, которое однозначно будет развиваться", - сказал Дегтярев.

"За форматом "фиджитал", где добавляется физическая активность, будущее, потому он позволяет соединить киберспорт и традиционные виды спорта. Это изобретение нашей страны, первые Игры будущего у нас прошли, и это живет своей жизнью независимо от России. Международная федерация и штаб-квартира находятся за рубежом, мы сейчас приезжаем на соревнования как участники", - добавил собеседник агентства.

Соревнования пройдут с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов, битва роботов. Всего в Играх будущего в ОАЭ примут участие 141 команда и порядка 500 спортсменов из более чем 30 стран.

Инаугурационные Игры будущего прошли в 2024 году в Казани.