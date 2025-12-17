Завершившая карьеру велогонщицы Войнова не намерена становиться тренером

По ее словам, она никогда не видела себя в такой роли

Анастасия Войнова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объявившая о завершении карьеры спортсменки четырехкратная чемпионка мира по велотреку Анастасия Войнова не намерена становиться тренером. Об этом она рассказала ТАСС.

"Многие мои тренеры мне говорили не зарекаться от тренерской стези, но я непреклонно говорю нет, - рассказала Войнова. - Я никогда не видела и пока до сих пор не вижу себя в роли тренера. Не знаю, что будет дальше, ведь в жизни всякое может случиться. Но на данный момент я не хочу быть тренером".

Войновой 32 года. На Олимпиаде 2016 года в Бразилии она вместе с Дарьей Шмелевой выиграла в командном спринте серебро, на Играх в Токио - бронзу. Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей европейских первенств.