Качушкин отметил масштаб Спартакиады госслужащих

По его словам, таких соревнований для государственных и муниципальных служащих в истории России еще не было

Редакция сайта ТАСС

Президент Центрального спортивного совета государственной службы Сергей Качушкин © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первая Всероссийская открытая спартакиада государственных гражданских и муниципальных служащих станет глобальным спортивным соревнованием. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Центрального спортивного совета государственной службы Сергей Качушкин.

"Это глобальное мероприятие, таких соревнований для государственных и муниципальных служащих в истории России еще не было. Центральный спортивный совет уже проводил спартакиады федеральных служащих, поэтому методики у нас уже отработаны. Уже разработан портал соревнований, он красивый и яркий. Соревнования являются открытыми, поэтому в них смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса, но пока вне зачета", - сказал Качушкин.

"Мы рассчитываем на то, что все субъекты примут участие. С 1 января начнутся отборочные соревнования в субъектах, и продлятся они до середины августа. В сентябре и октябре планируется провести полуфинальную часть, а в ноябре финальную", - добавил он.

Спартакиада проводится во исполнение поручений президента РФ по формированию здорового корпуса госслужащих и включена в единый календарный план Минспорта России на 2026 год. В соревнованиях примут участие десятки тысяч служащих всех уровней, а также команды, состоящие из представителей малого и среднего предпринимательства.