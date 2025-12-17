В ФВСР назвали завершившую карьеру Войнову легендой трекового велоспорта

В заявлении отмечается, что на протяжении карьеры она демонстрировала высочайший уровень мастерства

Анастасия Войнова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объявившая в среду о завершении карьеры четырехкратная чемпионка мира Анастасия Войнова является легендой трекового велоспорта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), предоставленном ТАСС.

"Путь Анастасии - это пример настоящего спортивного характера, упорства и безграничной любви к велоспорту, - отмечается в заявлении. - На протяжении своей карьеры она демонстрировала высочайший уровень мастерства, завоевывая сердца болельщиков по всему миру. Ее стремительные финиши, безупречная техника и несгибаемая воля к победе стали визитной карточкой. Войнова не просто спортсменка, она - настоящая легенда трекового велоспорта, чьи успехи вдохновляют новое поколение гонщиков. Ее имя навсегда вписано золотыми буквами в историю велоспорта".

"Федерация велоспорта России выражает искреннюю благодарность Анастасии за ее профессионализм, за самоотдачу, за невероятные победы, за те незабываемые моменты спортивной радости, которые она подарила нам всем, и за тот неоценимый вклад, который она внесла в развитие нашего вида спорта. Желаем ей крепкого здоровья, счастья и успехов на новом жизненном этапе и всегда будем рады видеть в нашей большой велосипедной семье", - заключил представитель ФВСР.

На Олимпиаде 2016 года в Бразилии Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла в командном спринте серебро, на Играх в Токио - бронзу. Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей европейских первенств.