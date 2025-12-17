Овечкин поднялся на 21-е место по количеству матчей в НХЛ

Российский хоккеист сравнялся с канадцем Бренданом Шэнахэном

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин делит 21-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнявшись с канадцем Бренданом Шэнахэном.

Игра против "Миннесоты" (0:5) стала для Овечкина 1 524-й, он набрал 1 654 очка (911 шайб + 743 передачи). Форвард "Вашингтона" провел наибольшее количество матчей в лиге среди россиян. 20-е место по этому показателю занимает американец Райан Сутер (1 526 игр), лидирует канадец Патрик Марло (1 779).

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.