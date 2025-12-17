Загитова и Садкова проведут мастер-классы на катках Москвы

В них также примут участие Алиса Двоеглазова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Алина Загитова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер чемпионата России 2025 года Дарья Садкова проведут мастер-классы на катках Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского спорта.

С декабря 2025 года по февраль 2026-го пройдет 22 мастер-класса с фигуристами. 21 декабря серию мероприятий откроет Загитова на катке олимпийского комплекса "Лужники". Более 500 участников смогут взять урок у спортсменки. Последующую программу мастер-классов продолжат Садкова, победительница этапа Гран-при России Алиса Двоеглазова, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Участники мастер-классов смогут пообщаться с фигуристами на автограф- и фотосессии. Помимо "Лужников" занятия пройдут на катках "Битца" и "Авангард".

Мероприятие проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы.