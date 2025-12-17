"Дикая" русская четверка. Кто придет на смену Овечкину

"Миннесота", в составе которой играет одна из главных звезд лиги - Кирилл Капризов, собрала в одном звене трех российских игроков - Владимира Тарасенко, Данилу Юрова и Якова Тренина

© AP Photo/ Abbie Parr

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Вашингтон" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "дикарей" (официальное прозвище команды - прим. ТАСС) уже не первую игру на лед выходит тройка, составленная из россиян. В матче с "Вашингтоном" это были Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин, а в ведущем звене команды играет одна из главных звезд лиги - Кирилл Капризов.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Ellen Schmidt

По три очка по системе "гол + пас" в прошедшем матче набрали Тарасенко (2+1), который является самым опытным из россиян в составе "Уайлд", и дебютировавший в этом сезоне Юров (1+2), голом отметился Капризов. Результативно с "Вашингтоном" сыграла связка Тарасенко и Юрова - молодой форвард дважды ассистировал более опытному партнеру. Игравший с ними в звене Тренин очков не набрал, но завершил матч с показателем полезности "+3".

В предыдущих нескольких играх, в частности с "Бостоном" и "Далласом", у "Миннесоты" также играла русская тройка, но в ином составе - Юров и Тарасенко были в одном звене с Капризовым. Тренерский штаб пробует нащупать то сочетание россиян, которое будет наиболее эффективно. Игра с "Вашингтоном" показала эффективность связки Юрова и Тарасенко: первый выигрывал для партнера ключевое вбрасывание, которое завершилось голом. Обратила на себя внимание и нацеленная передача Юрова на Тарасенко из-за ворот.

Нападающий "Миннесоты" Яков Тренин © AP Photo/ Ellen Schmidt

Капризов же пока чаще играет с другими партнерами - шведом Юэлем Эрикссеном Эком и американцем Мэттью Болди, которые успешно помогают россиянину в снайперской и бомбардирской гонках. Следующие матчи покажут, утвердилось ли сочетание в лице Юрова, Тарасенко и Тренина окончательно или все-таки ротация продолжится.

Кто есть кто

Капризов - так называемый франчайзинг "Миннесоты", игрок, вокруг которого строится бренд команды на годы вперед. Не так давно он подписал новый контракт с "Миннесотой" на восемь лет и $136 млн (средняя зарплата - $17 млн в год). Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Этот контракт сделал его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Он - главная звезда команды, ее опора и надежда. От его результативности во многом зависят результаты клуба.

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © AP Photo/ Seth Wenig

Тарасенко - опытный боец и кубковый игрок. После 10 лет в одном клубе он начал скитаться по разным командам, не задерживаясь в них больше одного сезона. Его карьера в НХЛ началась с "Сент-Луиса", с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году. После чего пошла череда обменов - сначала в "Нью-Йорк Рейнджерс", оттуда - в "Оттаву", следом - во "Флориду", с которой выиграл второй Кубок Стэнли, после был "Детройт" и вот, наконец, "Миннесота". Команды всегда рассматривали российского форварда как усиление к плей-офф.

Юров - молодое дарование. 21-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ. Присутствие в команде трех соотечественников определенно способствует его быстрой адаптации. После обмена австрийского нападающего Марко Росси в "Ванкувер" он стал получать заметно больше игрового времени. И это доверие россиянин начинает оправдывать с лихвой.

Нападающий "Миннесоты" Данила Юров © AP Photo/ Matt Krohn

Тренин - силовой форвард, который в любой ситуации готов вступиться за своих партнеров по команде. Форвард звезд с неба не хватает, из достижений - бронза молодежного чемпионата мира. Его голы и передачи не так ценны, как оборонительные действия. Его задача - "подчищать" за атакующими соотечественниками.

Сравнения с "Русской пятеркой"

Тема с российской тройкой в "Миннесоте" не нова. Еще в августе 2023 года издание Athletic предсказывало, что россияне могут сыграть в первой тройке нападения к началу сезона-2025/26. Тогда в звене с Юровым и Капризовым рассматривался Марат Хуснутдинов, который в 2025 году был обменян в "Бостон".

На прошлой неделе в результате обмена с "Ванкувером" в "Миннесоту" перешел один из лучших атакующих защитников лиги - американец Куинн Хьюз. Этот переход может означать, что команда серьезно нацелена на поход за Кубком Стэнли. Ударное первое звено с Капризовым и Хьюзом и русская тройка с отличным взаимопониманием и сплавом опыта и молодости - звучит как серьезная заявка на успех. Команда этого заслуживает и с исторической точки зрения, поскольку представляет, как считается, самый хоккейный штат США, больше половины уроженцев которого выступали за сборную страны на Олимпийских играх 1980 года в Лэйк-Плэсиде, завершившихся победой хозяев.

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Обилие российских игроков в составе невольно наводит на параллели с "Русской пятеркой" "Детройта" середины 1990-х годов. Капризов - это такая же звезда, какой в то время был Сергей Федоров, Тренин схож с Владимиром Константиновым (защитник еще в ЦСКА играл в атаке), Юров - это молодой Вячеслав Козлов, Тарасенко при таких раскладах стоит сравнить с ветеранами - Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым, которые в "Детройте" обрели второе дыхание.

Есть все основания полагать, что после завершения карьеры в НХЛ форварда "Вашингтона" Александра Овечкина внимание российских болельщиков переметнется на "Миннесоту".