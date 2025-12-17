Капелло считает, что Акинфеев сможет играть до 45 лет
ТАСС, 17 декабря. Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 45 лет. Комментарий Капелло приводит "Спорт-Экспресс".
"Акинфеев легендарный вратарь. Игорь один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне", - сказал Капелло.
Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Нынешний контракт Акинфеева с армейским клубом действует до конца июня 2026 года. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".