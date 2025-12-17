Колосков хочет, чтобы московское "Динамо" возглавил отечественный тренер

До конца 2025 года будет принято решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" должен быть отечественный специалист. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев сообщил журналистам, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева.

"Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно, это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом. Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом, - сказал Колосков. - Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу".

"Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак, Михаил Галактионов и Мурад Мусаев", - добавил он.

В первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.