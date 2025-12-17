Болельщики признали сейв Сафонова в игре с нигерийцами лучшим в 2025 году

Товарищеский матч завершился со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Футболист сборной России Матвей Сафонов признан автором лучшего сейва в матчах национальной команды в 2025 году по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Первое место в голосовании занял сейв Сафонова в матче против сборной Нигерии (1:1). Также болельщики могли проголосовать за сейв Александра Максименко в матче против команды Иордании (0:0), спасение Сафонова в игре со сборной Катара (4:1) и сейв Станислава Агкацева в матче против сборной Боливии (3:0).

Сафонову 26 лет, он выступает за французский ПСЖ. В составе парижан он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне Сафонов провел за клуб 3 матча в разных турнирах, пропустив 2 мяча.

За сборную России Сафонов выступает с 2021 года, проведя за национальную команду 17 матчей и пропустив 12 голов.