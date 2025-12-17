Голкипер "Сочи" Самсонов заявил, что не получал предложений от "Металлурга"

Воспитанник магнитогорского клуба в ноябре подписал контракт с "Сочи"

Илья Самсонов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Вратарь хоккейного клуба "Сочи" Илья Самсонов заявил, что не вел переговоров с магнитогорским "Металлургом" и хочет выступать в клубах из нижней части таблицы, чтобы помочь им подняться наверх турнирной таблицы. Комментарий игрока приводит "Спорт-Экспресс".

Самсонов заключил контракт с "Сочи" в ноябре, ранее права на 28-летнего игрока в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежали "Металлургу".

"Никаких переговоров не было. Для меня на данном этапе было намного интереснее поехать не в самую сильную команду и доказать своей игрой, что могу тащить клуб из нижней части таблицы. Мне самому это интереснее. После восьми лет в Америке все равно нужно где-то находить мотивацию, закусываться, чтобы двигаться вперед и не застаиваться", - сказал Самсонов.

"Сочи" занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 32 играх. "Металлург" располагается на первом месте на Востоке, у клуба 53 очка в 34 играх.

Воспитанник "Металлурга" Самсонов становился победителем плей-офф КХЛ в 2016 году, а также серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В НХЛ он выступал за "Вашингтон" (2019-2022), "Торонто" (2022-2024) и "Вегас" (2024-2025).