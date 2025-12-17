Умер призер Олимпийских игр по хоккею чешский защитник Горешовский

Ему было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

Йозеф Горешовский © AP Photo

ТАСС, 17 декабря. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею в составе сборной Чехословакии защитник Йозеф Горешовский умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Горешовский выступал за сборную Чехословакии с 1967 по 1974 год. На Играх 1968 года он завоевал серебро, тогда по ходу турнира чехословацкие хоккеисты обыграли сборную СССР (5:4), но в последнем матче не смогли переиграть шведов (2:2) и золото завоевала советская команда. На Играх 1972 года команда Чехословакии заняла третье место, пропустив вперед сборные СССР (золото) и США (серебро).

В активе Горешовского три бронзовые, две серебряные и одна золотая медаль чемпионатов мира. На турнире в 1972 году чехословацкая команда прервала серию сборной СССР из 9 побед подряд на мировых первенствах. По ходу клубной карьеры защитник представлял чешские "Кладно", "Спарту", "Дуклу" и "Чешске-Будеёвице". После завершения карьеры Горешовский был включен в Зал славы чешского хоккея.