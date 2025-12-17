Агент Сауся допустил уход футболиста из "Балтики" этой зимой

По мнению агента, "Балтика" не планирует отпускать лидеров, но при достойном предложении возможны переговоры

Защитник "Балтики" Владислав Саусь © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Калининградский футбольный клуб "Балтика" не планирует отпускать защитника Владислава Сауся зимой, но при достойном предложении возможны переговоры. Об этом сообщил "Спорт-Экспрессу" агент Андрей Талаев, представляющий интересы Сауся.

"Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с "Балтикой" по Саусю. Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад - не исключение", - сказал Талаев.

Саусю 22 года, он выступает за "Балтику" с июля 2024 года. Игрок является воспитанником академии петербургского "Зенита". В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за "Балтику" в разных турнирах.