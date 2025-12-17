Луиш Фигу считает киберфутбол частью современной жизни

Обладатель "Золотого мяча" 2000 года принял участие в церемонии открытия Игр будущего

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Киберфутбол уже стал частью повседневной жизни в современном мире. Об этом ТАСС заявил обладатель "Золотого мяча" 2000 года португалец Луиш Фигу.

Ранее в Абу-Даби прошла церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего). Фигу на церемонии был почетным гостем.

"Киберфутбол уже стал частью нашей жизни. Сейчас же эволюция технологий изменила игру, - сказал Фигу. - Это большая индустрия. Безусловно, когда я был футболистом, играл на поле, то иногда и в видеоигры играл. Это интересный опыт".