Фигуристка Петросян прыгнула тройной аксель на тренировке

Ранее в сезоне-2025/26 спортсменка ни разу не исполняла тройной аксель на соревнованиях

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед чемпионатом России - 2026. Об этом сообщила тренер спортсменки Этери Тутберидзе в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в сезоне-2025/26 Петросян ни разу не исполняла тройной аксель на соревнованиях.

Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. В рамках турнира будут разыграны комплекты медалей в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала Гран-при России (2023, 2024, 2025), также спортсменка является двукратной победительницей чемпионата страны (2024, 2025). Петросян становилась серебряным призером первенства России среди юниорок (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024). В сентябре Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.