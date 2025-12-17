Теннисист Алькарас завершил сотрудничество с тренером Хуаном Ферреро

Испанец является первой ракеткой мира

Редакция сайта ТАСС

Хуан Ферреро и Карлос Алькарас © Clive Brunskill/ Getty Images

МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Хуан Ферреро, тренировавший первую ракетку мира Карлоса Алькараса, завершил сотрудничество с теннисистом. Об этом тренер сообщил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня заканчивается очень важная глава моей жизни. Я завершаю ее с ностальгией, но также с гордостью и волнением за то, что может произойти дальше. Я знаю, что все, что я пережил, подготовило меня к тому, чтобы стать лучше. Спасибо тебе, Карлос, за доверие, за старания и за то, что благодаря твоему способу ведения соревнований я чувствую себя особенным. Я желаю тебе всего наилучшего как в профессиональном, так и в личном плане. Я также хотел бы поблагодарить всю команду за то, что все эти годы облегчали мою работу. Благодаря вам я понял, что работа - это не только задачи или результаты, но и люди, которые идут рядом с тобой", - написал Ферреро.

Алькарасу 22 года, вместе с Ферерро спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Roland Garros (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). Также под руководством тренера испанец стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.

